In Langendorf bei Weißenfels sind am Montagmorgen ein Kleintransporter und ein Pkw frontal zusammengestoßen.

Die Polizei ist am Montagmorgen zu einem schweren Unfall in Langendorf bei Weißenfels gerufen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einem Verkehrsunfall im Weißenfelser Ortsteil (Burgenlandkreis) in Langendorf sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Laut Polizei war ein Kleintransporter im Aupitzer Weg in einer Kurve mit einem Pkw frontal zusammengestoßen. Die Fahrerin des Pkw wurde im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.