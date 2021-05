Fotogeschäft in Weißenfels wird zur Teststation

Weißenfels - Eine Corona-Schnellteststation entsteht dieser Tage direkt in der Weißenfelser Innenstadt. Am 10. Mai wird ihr Betrieb aufgenommen und zwar in dem Fotogeschäft des Unternehmens di.Art in der Kleinen Kalandstraße. Der Burgenlandkreis hat seine Genehmigung erteilt. Inhaber Heiko Frischleder hatte aus zwei Gründen die Idee dazu. Zum einen dürfe er wegen der Pandemiebestimmungen derzeit zwar Passfotos machen, aber der Verkauf der anderen Artikel ruht.

„Der Laden steht also praktisch leer“, sagt er. Zum anderen hat er erfahren, dass vor allem ältere Menschen manchmal nicht wissen, wie sie ohne großen Aufwand zur Teststation des Burgenlandkreises nach Zorbau kommen sollen. Und einen negativen Test brauchen sie ja alleine schon, wenn sie zum Friseur wollen.

„Wir planen für jeden Testvorgang eine Viertelstunde ein“

Derzeit entstehen in dem Geschäft separate Räume für die Datenverarbeitung und zwei Testkabinen - alles mit dem nötigen Abstand, versichert Frischleder. Die Testungen werden über ein sogenanntes Einbahnsystem ablaufen. Das ist möglich, weil das Geschäft über zwei Ein- beziehungsweise Ausgänge verfügt. Interessierte können online einen Termin buchen, oder aber auch ohne Voranmeldung kommen. „Wir planen für jeden Testvorgang eine Viertelstunde ein. Wir können aber auch noch Personen dazwischenschieben“, sagt Heiko Frischleder. Das geschieht vor allem mit Blick auf jene, die keinen Internet-Anschluss besitzen.

Verwendet werden so genannte CE-zertifizierte Point-of-Care Antigentests. Das zertifizierte Ergebnis liegt nach einer halben Stunde vor. Die Bürger können es sich per Mail zukommen lassen. Wer keine solche Adresse hat, dem wird das Ergebnis vor Ort vertraulich mitgeteilt. Ist das Ergebnis positiv, wird dies dem Gesundheitsamt gemeldet und anschließend ist ein PCR-Test nötig. Dieser ist zum Beispiel im Testzentrum in Zorbau möglich.

„Das Gesundheitsamt stellt dabei sehr hohe Anforderungen“

Die Nasen-Rachen-Abstriche und Auswertungen nimmt extra eingestelltes Personal vor, das vorher von einem Allgemeinmediziner fachlich geschult wird. „Das Gesundheitsamt stellt dabei sehr hohe Anforderungen“, sagt Frischleder. Diese Schulung werde daher monatlich wiederholt. Ständig stehen dem Team zwei Ärzte fachlich zur Seite.

Andere Mitarbeiter, die ebenfalls extra eingestellt wurden, übernehmen die Büroarbeiten. Weitere bis zu sieben Mitarbeiter sollen ebenfalls noch eingestellt werden, sagt Heiko Frischleder. Die Abstriche sind kostenlos. Das Unternehmen geht erst einmal in Vorleistung und rechnet das Geld dann mit der kassenärztlichen Vereinigung ab. Das geschieht mit den Kosten sämtlicher Materialien, wie die Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken, Schutzbrillen und weitere Utensilien. Bezogen wird die Ausstattung vom Medizinischen Fachhandel in Halle, so Heiko Frischleder.

„Wir freuen uns über dieses zusätzliche Angebot“

„Wir freuen uns über dieses zusätzliche Angebot. Es ist gut, dass es damit neben der Teststation in Zorbau auch hier im Stadtzentrum eine Testmöglichkeit gibt“, sagt Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos). Mit Blick auf die Zukunft hoffe man natürlich, dass das Termin-Shopping bei den Innenstadthändlern wieder möglich wird. Dann werde die Teststation direkt vor Ort umso wichtiger sein.

Termine können ab dem 8. Mai unter www.testen-weissenfels.de gebucht werden. Geöffnet hat die Station ab 10. Mai, auch an Christi Himmelfahrt, und bis einschließlich Freitag von 7 bis 17 Uhr. Am Wochenende 15. bis 16. Mai bleibt sie geschlossen. Ab der darauffolgenden Woche ist sie immer von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr geöffnet und an den Wochenenden und auch an Feiertagen wie Pfingsten von 7 bis 12 Uhr. (mz)