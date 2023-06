Leina/Kraßlau/Weißenfels/MZ - Als am 2. Juni 2013 das Hochwasser Weißenfels und das Umland erreichte, herrschte in der Saalestadt Ausnahmezustand: Neben etlichen überschwemmten Kellern und Straßen schnitten die Wassermassen manche Gebiete sogar komplett vom normalen Leben ab. So wurden etwa die Wengelsdorfer Ortsteile Leina und Kraßlau kurzerhand zur Insel, während parallel das Wasserwerk in Weißenfels drohte geflutet zu werden. An vorderster Front

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

war damals das Technisches Hilfswerk (THW) aktiv. Die ehrenamtlichen Katastrophenschützer halfen, für die Betroffenen ein Stück Alltag aufrechtzuerhalten und schlimmere Schäden zu verhindern.