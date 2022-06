Flüsse im Burgenlandkreis sollen attraktiver werden

Weissenfels/MZ - An den großen Flüssen des Burgenlandkreises wird derzeit allerhand gebaut, um sie attraktiver für den Wassertourismus zu gestalten. Wie Landrat Götz Ulrich (CDU) kürzlich sagte, würden die Bootsanlegestellen an der Saale in Weißenfels und Leißling sowie an der Unstrut in Wennungen, Nebra, Reinsdorf, Karsdorf, Laucha, Balgstädt und Kirchscheidungen gegenwärtig mit Gleitbalken, Sitzgruppen, Fahrradboxen und Schließfachanlagen ausgestattet.

