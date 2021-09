Fliegerbombe auf Baustelle in Kleinkorbetha entdeckt - Anwohner werden evakuiert

Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Kleinkorbetha ist am Mittwoch auf einer Baustelle eine 1,10 Meter lange Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei auf MZ-Anfrage bestätigte, werde deshalb am Donnerstag der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Kleinkorbetha anrücken und den Sprengsatz entschärfen.

Eine akute Gefahr gehe davon nicht aus. Ein Teil der Bauarbeiten lief am Mittwoch weiter. Am Donnerstag ist mit einer großräumigen Absperrung des Ortes zu rechnen. Laut Stadt müssen während der Entschärfung der Bombe alle Personen in einem Umkreis von 700 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen. Die Dauer der Entschärfung sei noch nicht abzusehen.