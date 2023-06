Am Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling brannte am Donnerstag nachmittag eine Böschung . Rund 20 Kräfte aus drei Ortswehren waren im Einsatz.

Leißling/MRS - Zu einem kleineren

Flächenbrand kam es am Donnerstag Nachmittag gegen 14.34 Uhr in der Nähe des Einkaufszentrums „Schöne Aussicht“ in Leißling. Dort hatte sich in der Nähe eines Teiches ein Stück Rasen entzündet.