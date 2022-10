Fit mit den Kindern: Welches außergewöhnliche Sportangebot es in Weißenfels gibt

Maria Raue betreibt in der Saalestadt eine Sportgruppe der besonderen Art.

Die Gruppe wird von Maria Raue (2. v. l.) geleitet und trifft sich immer mittwochs im Klemmberg-Park am Bismarckturm.

WEISSENFELS/MZ - Sportlich wird es jeden Mittwochnachmittag auf dem Klemmberg am Bismarckturm in Weißenfels. Die Gruppe, die sich dort trifft, unterscheidet sich von anderen Akteuren, die sich gemeinsam fit halten wollen: Frauen kommen mit ihren Kleinkindern, bringen Babys in Kinderwagen mit oder sie sind schwanger.