Lützen - Der Erlebnispark Karl Louis Martzsch darf sich über eine Finanzspritze in Höhe von 5.000 Euro von der Stadt Lützen freuen. Im jüngsten Hauptausschuss des Lützener Stadtrats haben sich die anwesenden Stadträte in dieser Woche einstimmig für die Sonderzahlung an den Tierparks ausgesprochen. Auch Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) hat für die Unterstützung geworben. „Ich weiß, dass 5.000 Euro für manche nach viel Geld klingt. Aber wenn man den Aufwand im Tierpark sieht, sind 5.000 Euro bei der Gesamtmaße nicht viel Geld“, so Weiß.

