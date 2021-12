FFP2-Maskenpflicht bei Konzerten in Weißenfels

Weißenfels - Für das Silvester- und Neujahrskonzert in Weißenfels sind die Besuchsvorschriften noch mal kurzfristig verschärft worden. Wie der Kulturamtsleiter der Stadt, Robert Brückner, der MZ am Donnerstag mitteilte, gilt für beide Veranstaltungen die ganze Zeit über eine FFP2-Maskenpflicht. Dies habe der Burgenlandkreis angeordnet.

Das Silvesterkonzert findet am Silvestertag um 15 Uhr in der Marienkirche in Weißenfels statt, das Neujahrskonzert am Sonntag, 2. Januar, um 16 Uhr im Kulturhaus. Einlass erfolgt nach der 2G+-Regel. Heißt: Es habe nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test Zutritt.

Tickets gibt es in der Weißenfelser Touristinformation am Markt und online auf reservix.de.