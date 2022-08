Feuerwehreinsatz am Mondsee: Auto brennt auf Besucherparkplatz aus

Hohenmölsen/MZ/TOS - Auf dem Besucherparkplatz des Erholungsparks Mondsee ist am Freitagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Zwölf Kameraden der Hohenmölsener Ortsfeuerwehr mussten ausrücken, um das brennende Fahrzeug zu löschen, wie Feuerwehrmitglied Enrico Geissler am Mittag der MZ berichtete. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, erklärten Geissler und auch die Polizei.

Die Beamten gehen laut eigener Aussage von einem technischen Defekt aus. Die Besitzer des Autos waren gerade erst auf dem Parkplatz angekommen, laut Enrico Geissler ging das Fahrzeug dann mitten auf dem Parkplatz aus. Beim Neustarten habe der Wagen dann plötzlich Feuer gefangen, die Insassen konnten sich aber noch rechtzeitig ins Freie retten.