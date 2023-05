Weißenfels/MZ - Wenn sich auf der Autobahn nach einem Unfall kilometerlange Staus bilden und kaum noch etwas geht, dann können sie als schnelle und wendige Notfallhelfer wertvolle Dienste leisten - die orange-gelben Maschinen einer Motorradstaffel. In Deutschland gibt es etliche davon, in Sachsen-Anhalt bislang jedoch nur eine solche Einheit in Halle. Nun soll in Weißenfels eine zweite Staffel mit zwei Maschinen und fünf ehrenamtlichen Mitgliedern aufgestellt werden. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung zunächst einem 18-monatigen Pilotprojekt bei nur zwei Enthaltungen zugestimmt. Ende 2024 soll die Stadt eine Auswertung auf den Tisch legen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.