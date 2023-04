Der neue Vorausrüstwagen wurde am Samstag offiziell an die Lützener Ortswehr übergeben.

Lützen/MZ - Die Einweihung eines Fahrzeugs sei eine der schönsten Aufgaben, die ihm als Leiter der Lützener Ortswehr zukommt, sagt Ives Fritzsche. Zumal sich die Anschaffung des neuen Vorausrüstwagens in Lützen schon über Jahre hinweg wie Kaugummi gezogen hat. Doch nach mehreren Ausschreibungen und überstandenen Krisen konnte das lang ersehnte neue Einsatzfahrzeug am Samstag endlich in das Feuerwehrhaus in Lützen einfahren.