Zorbau/MZ - Überall fehlt es den freiwilligen Feuerwehren an Mitgliedern. In der Ortswehr in Zorbau spürt man das besonders stark: Aktuell gibt es hier noch zwölf aktive Mitglieder. „Das ist wirklich zu wenig“, sagt Torsten Schubert, der bis Ende Januar die Ortswehr kommissarisch leitete. Um dem Negativ-Trend entgegenzuwirken, organisierten die Mitglieder am Sonntag eine Werbeaktion der besonderen Art: Sie verteilten 300 feuerrote Löscheimer an die Haushalte in Zorbau, um auf die brenzliche Lage an der Basis aufmerksam zu machen.

