Weil ein Kleingärtner Gartenabfälle verbrannt hat, ist am Dienstagmorgen in Weißenfels Feueralarm ausgelöst worden. Welche Regeln im Burgenlandkreis zu Gartenfeuern gelten.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist am Dienstagmorgen fälschlicherweise Feueralarm ausgelöst worden. Laut Polizei waren die Rettungskräfte gegen 9.30 Uhr über Rauch in einer Gartenanlage in der Käthe-Kollwitz-Straße informiert worden. Wie sich herausgestellt habe, hatte ein Kleingärtner in der Anlage Gartenabfälle verbrannt. Das Ordnungsamt sei informiert worden.

Verbrennen ist verboten

Derzeit dürfen im Burgenlandkreis keine Gartenabfälle verbrannt werden. Dies ist lediglich im März und im Oktober erlaubt. Durch diese Regelung sollen Feinstaubbelastungen sowie Belästigungen von Anwohner durch den rauch vermieden werden.