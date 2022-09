Fernwärme-Panik in Zorbau: Was hinter den falschen Rechnungen von Getec steckt

Der Fernwärme-Zulieferer Getec hat seinen Kunden in Zorbau mit mit fehlerhaften und viel zu teuren Rechnungen einen ordentlichen Schreck versetzt. Wo der Fehler lag und was auf Betroffene zukommt.

Zorbau/MZ - Etlichen Anwohnern in der Lützener Ortschaft Zorbau ist vergangene Woche der Schock tief in die Knochen gefahren: In ihrem Briefkasten fanden sie ein Schreiben ihres Energieversorgers vor. Der kündigte eine Erhöhung der monatlichen Abschlagszahlungen für ihre Fernwärme an. Steigen sollten die Kosten allerdings nicht um die circa zehn Prozent, wie es schon im Frühjahr der Fall war. Stattdessen wurde jetzt das Fünf- bis Sechsfache der bisherigen Summe gefordert. Kunden, die für ihr Einfamilienhaus bis dato Abschläge um die 200 Euro zahlten, sollten nun 1.200 Euro und mehr zahlen - monatlich, wohlgemerkt.