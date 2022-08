Ferienjobber helfen in Weißenfels für den Schulstart

Der Buchverkauf in der Seumebuchhandlung befindet sich in den letzten Zügen. Warum dieser nicht nur vor Ort erfolgt.

Lilly May (von links) und Kim Kiffer helfen in der Seumebuchandlung mit.

Weissenfels/MZ - Der Schulbuchverkauf bei der Weißenfelser Seumebuchhandlung läuft dieser Tage auf Hochtouren. Am kommenden Donnerstag müssen die Bücher an Ort und Stelle sein, denn dann beginnt das neue Schuljahr. Chef Jens-Uwe Arps und seine Hauptverantwortliche für diese Literatur, Bettina Jürschick, fahren aktuell die Schulen im weiten Umkreis an, die sie mit dem Verkauf beauftragt hatten.