Hohenmölsen/DUR/dpa - Bei Hohenmölsen (Burgenlandkreis) ist ein fünf Hektar großes Feld von einem Brand vollständig zerstört worden. Der Schaden für den Brand am Montagabend beträgt rund 10.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Brandursache ist unklar. An der Löschung waren 75 Kameraden der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen beteiligt.