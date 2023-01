Feiern mit Schütz und Novalis - Organisatoren blicken zurück

Weißenfels/MZ - Was bleibt, wenn das Fest vorbei ist? In einer Sache ist sich Dagny Prasse da ziemlich sicher: „Heute wissen in Weißenfels mehr Leute, wer Schütz und Novalis waren.“ Was mit hoher Wahrscheinlichkeit stimmen dürfte. Immerhin waren der Barockkomponist und der Frühromantiker in diesem für die Stadt so besonderen Jubiläumsjahr allgegenwärtig. Der eine starb vor 350 Jahren, der andere wurde einhundert Jahre später geboren.