WEISSENFELS/NAUMBURG/MZ - Die FDP im Burgenlandkreis möchte den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt entgegentreten. In einem Antrag, der am Samstag beim Kreisparteitag in Naumburg beschlossen worden ist, fordern die Liberalen unter anderem die Lehramts-Studienplätze in Sachsen-Anhalt „signifikant zu erhöhen“ sowie die finanziellen Mittel des Landes und Bundes für die Universitäten und Hochschulen „erheblich aufzustocken“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.