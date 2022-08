Fassade des Hofmarschallhauses strahlt in neuem Glanz

Wie es nun in den denkmalgeschützen Innenräumen weitergehen soll.

Weißenfels/MZ - In etwa vier Wochen soll es soweit sein. Dann soll das Hofmarschallhaus in der Weißenfelser Nikolaistraße komplett in neuem rosa Glanz erstrahlen. Das riesige grüne Netz vor der frisch verputzten Fassade ist schon im Frühjahr gefallen, nun fehlt die nach historischem Vorbild aufgetragene Farbe nur noch im Erdgeschoss.