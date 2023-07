Weil eine 74-Jährige in einem Zivilverfahren absichtlich gelogen haben soll, musste sich die Seniorin nun vor der Strafrichterin des Weißenfelser Amtsgerichts verantworten.

Prozess am Amtsgericht

Das Amtsgericht in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Ein wenig verloren wirkt die 74-Jährige auf der Anklagebank. Sie steht an diesem Tag das erste Mal als Angeklagte vor Gericht – weil sie in einem Zivilverfahren im September vergangenen Jahres in Weißenfels vorsätzlich falsch ausgesagt haben soll. Das wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor, weshalb sich die Seniorin nun vor der Strafrichterin des Amtsgerichts Weißenfels verantworten muss.