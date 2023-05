Dieses Archivbild zeigt einen Blick auf den Markplatz in Weißenfels: Aus dem Vorraum einer Bankfiliale an dem Platz ist am Freitagmorgen ein Fahrrad gestohlen worden.

Weißenfels/MZ - Einem Radfahrer in Weißenfels ist am Freitagmorgen sein Fahrrad gestohlen worden. Nach Polizeiangaben war der Mann in den SB-Bereich einer Bankfiliale am Marktplatz gegangen und hatte das Rad im Vorraum ungesichert abgestellt. Als er zurückkam, war das Fahrrad weg.