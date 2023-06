Auf der Autobahn 9 ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Die beteiligte Autofahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weißenfels/MZ - Am Montag ist es gegen 10 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 9 gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine Autofahrerin aufgrund von Unachtsamkeit nahe der Anschlussstelle Weißenfels auf einen Sattelzug fuhr. Dabei wurde die Mazda-Fahrerin verletzt.

Die Fahrerin wurde in das Weißenfelser Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 11.000,- Euro geschätzt. Für die Aufnahme des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Berlin für etwa eine Stunde gesperrt werden. Erst am Sonntagabend ist es zu einem Unfall auf der A 9 gekommen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.