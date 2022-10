Fahrer wird in Pkw eingeklemmt

Was sich in dem Weißenfelser Ortsteil in der Gniebendorfer Straße ereignet hat.

Großkorbetha/MZ - Das Opfer eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Großkorbetha musste mit schweren Verletzungen in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit seinem Pkw in der Gniebendorfer Straße aus bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Bei dem Aufprall sei der Fahrer in seinem Auto so eingeklemmt worden, dass er von Feuerwehrleuten aus dem Wrack geborgen werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.