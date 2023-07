Teuchern/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Teuchern (Burgenlandkreis) sind am Donnerstagvormittag drei Autos beschädigt worden – darunter ein Funkstreifenwagen der Polizei. Laut Revier hatte ein 87-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit dem Polizeiauto und einem weiteren Pkw kollidiert. Der Senior kam in eine Klinik.