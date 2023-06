In einem Regionalzug nach Leipzig soll sich ein Mann lautstark judenfeindlich geäußert und rechte Musik abgespielt haben. In Profen im Burgenlandkreis musste er den Zug verlassen.

Die Polizei Halle sucht nach einem Rechtsextremen, der in einem Regionalzug negativ auffiel.

Profen/MZ - Bei der Fahndung nach einem Mann, gegen den wegen Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt wird, bittet die Polizeiinspektion Halle die Bevölkerung um Hilfe. Dazu ist am Mittwoch ein Foto des Gesuchten veröffentlicht worden.

Den Angaben zufolge war der Mann am 3. August 2022 in einem Regionalzug zwischen Hof und Leipzig unterwegs. Dort habe sich dieser mehrfach lautstark antisemitische geäußert und auf seinem Handy Musik mit rechtsradikalen Inhalten abgespielt. In Profen sei der Unbekannte des Zuges verwiesen worden.

Der Unbekannte saß am fraglichen Tag mit freiem Oberkörper in dem Regionalzug von Hof nach Leipzig Im Burgenlandkreis wurde er aus dem Zug geworfen. . Foto: Polizei

Laut Mitteilung ist der Gesuchte etwa 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank und hat Tätowierungen am rechten Arm, an der rechten Hand sowie am Bein. Er habe mit Akzent gesprochen.

Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Mannes an die Polizei unter Tel. 0345/224 12 91