Das Kauwerkzeug eines Urtieres ist vor 120 Jahren in einer Grube bei Weißenfels gefunden worden. Jetzt wurde es im Auftrag des Naturkundemuseums in Gera präpariert.

Weißenfels/MZ - Ein vor mehr als 120 Jahren in der heutigen Weißenfelser Ortschaft Uichteritz gefundener Backenzahn eines Waldelefanten ist jetzt konserviert worden. Der 40 Zentimeter lange und knapp fünf Kilo schwere Zahn aus der Sammlung des Naturkundemuseums Gera ist laut einer Pressemitteilung in der „PalaeoWerkstatt Henssen“ in Goch (Nordrhein-Westfalen) präpariert worden.