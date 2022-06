Ex-Leistungsschwimmer behält im Weißenfelser Freibad die Übersicht

Rettungsschwimmer Steffen Sauer hat auch ein geschicktes Händchen. Er fertigte unter anderem den Wegweiser am Eingang des Freibads an.

Weißenfels - Wenn bei heißem Wetter, wie an diesem Sonntag, hunderte von Badegästen Erfrischung im Weißenfelser Freibad suchen, dann bewahrt er einen kühlen Kopf: Steffen Sauer ist Rettungsschwimmer, arbeitet seit 2006 in der Einrichtung. Wie er am Beckenrand den Überblick behält? „Dafür habe ich ein geübtes Auge“, sagt er. „Ich sehe schnell, wer schwimmen kann und wer lieber noch im Nichtschwimmerbecken bleiben sollte“, sagt er. Letztere werden dann ganz schnell ins selbige zurück verwiesen. „Außerdem zähle ich unter anderem die Köpfe im Wasser und schaue, ob alle oben sind“, verrät er.