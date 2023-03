Lützen/MZ - Es gibt wohl gemütlicheres Wetter, um ein Spielgerät einzuweihen, als der Schnee-Matsch in den letzten Tagen. Doch so konnte das neue Bodentrampolin im Garten der Evangelischen Kita in Lützen am Mittwoch auch direkt einmal auf seine robusten Eigenschaften getestet werden. Die ersten Sprünge durfte Konstanze Gens absolvieren. Die noch aktuelle Leiterin der Einrichtung hatte sich schon lange ein Trampolin für die Kita-Kinder gewünscht. In den letzten Tagen vor ihrem Ruhestand konnte der Förderverein der Kita ihr diesen Wunsch erfüllen.

