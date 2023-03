Der 37-jährige Patrik Hommel übernimmt die Stelle. Warum er gleich an den ersten Tagen viel zu tun haben wird.

Evangelische Gemeinde in Weißenfels hat einen neuen Pfarrer

Weißenfels/MZ - In den nächsten Tagen wird es für den Neuen gleich richtig ernst. Schließlich steht Ostern vor der Tür. Und beim Fest der Christen hat der Pfarrer bei Gottesdiensten und Andachten naturgemäß viel zu tun. „Es wird ein kleiner Marathon, doch ich freue mich drauf“, sagt Patrick Hommel. Ab April ist der 37-Jährige der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Weißenfels/Burgwerben. An diesem Sonntag wird er bei einem Gottesdienst in der Weißenfelser Lutherkirche offiziell begrüßt.