Essensreste und Verpackungen - Müll stinkt den Anwohnern in der Weißenfelser Neustadt

Weissenfels/MZ - Nachdem der Imbiss „Happy Pizza“ nun einige Wochen in der Weißenfelser Neustadt geöffnet ist, reicht es einer Anwohnerin des nördlichen Stadtteils und sie wendet sich an die MZ. Die Frau, die in der Cubastraße wohnt, ist empört über den herumliegenden Müll. Es sei vorher schon massiv gewesen und nun werde es immer mehr. Dabei wolle sie nicht die Mitarbeiter der gastronomischen Einrichtung anprangern, aber zahlreiche der Kunden, sagt die 56-Jährige. Diese Leute verspeisen häufig ihr Essen auf den Treppen der Wohnhäuser und Imbisse oder davor stehend und lassen dann Essensreste und Verpackungsmüll einfach liegen. Früher habe sie sich wohlgefühlt im Stadtteil, in dem auch ihre Kinder unbeschwert aufwachsen konnten. Nun sei es fast schon unerträglich. „In jeder Ecke liegt hier Dreck“, sagt sie.

