Essen in Schulen in Weißenfels wird teurer

Marcel Stehr (r.) beschäftigt im Weißenfelser Menüservice in der Beuditzstraße rund 90 Mitarbeiter. Unter ihnen sind Khadr Saboub und Kerstin Lorbeer, die in der Küche täglich frische Speisen zubereiten.

Weissenfels/MZ - Dampf steigt aus großen Töpfen. Kerstin Lorbeer und Khadr Saboub stehen in der Küche der Menüservice GmbH in Weißenfels und schneiden Gemüse für das Putengulasch. Täglich werden hier 3.500 Essen für Schulen und Kitas in Weißenfels, Naumburg, den Saalekreis und Einrichtungen in Thüringen zubereitet und später ausgeliefert. Die Preise für ein Essen in der Grundschule liegen momentan bei 3,25 Euro, vegetarische Gerichte kosten über vier Euro. Doch das wird sich wohl noch im Laufe dieses Schuljahrs ändern, denn die Anbieter können die derzeitigen Preise nicht halten.