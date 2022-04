„Es ist eine gewisse Angst da“ - Was bewegt die Menschen in Weißenfels Neustadt?

In der Weißenfelser Neustadt fühlt sich längst nicht mehr jeder Anwohner wohl. Nun wurde erneut diskutiert, wie sich das ändern ließe.

Weissenfels - Repräsentativ sind die Ergebnisse einer Umfrage zum Leben in der Weißenfelser Neustadt nicht. Aber mit etwas mehr als tausend Teilnehmern sollte das zwischen Januar und März diesen Jahres im Internet eingeholte Stimmungsbild doch Hinweise darauf geben, wo der Schuh im größten Weißenfelser Stadtviertel drückt. Das ist so international wie kein anderes. Und das Miteinander lief in der Vergangenheit mit Blick auf Ruhestörungen und Verschmutzungen nicht immer konfliktfrei ab.