Arbeiten sonst eher in warmen Büros: Die Chefs der Chefs-Culinar-Niederlassung in Zorbau, Betriebsleiter Dirk Jerxsen (rechts) und Vertriebsleiter Axel Busch, stehen an den Regalen im neuen Tiefkühllager.

Zorbau/MZ - Es ist kalt im Lager. Richtig kalt. Das Thermometer misst verlässlich Minus 20 Grad Celsius. Lediglich, dass kein Wind weht, macht die Luft auf der Haut aushaltbar. Wer sich hier länger aufhält, ist dick eingepackt: Arbeitskleidung mit Kälteschutz, Mützen mit Ohrpolstern und natürlich Handschuhe. Doch nicht überall herrschen arktische Temperaturen. Schon ein Industrietor weiter sind es immerhin Plus zwei Grad Celsius. Noch ein Tor weiter und eine Treppe höher und man steht in einem warmen Großraumbüro. All das kommt zusammen in der neusten Erweiterung bei Chefs Culinar: Der Lebensmittel-Großhändler hat gerade einen 5.500 Quadratmeter großen und 25 Millionen Euro teuren Anbau eingeweiht.