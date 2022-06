Erstes Weissenfels-Fest lockte zahlreiche Gäste an

Auf dem Schlosshof tanzten 600 Gäste bei Open-Air-Disko. An der Saale begeistern viele Show Acts die Besucher.

Weißenfels - Riesige Wasserbälle tanzen durch die Luft und auf dem Boden feiert eine ausgelassene Menge. Über 600 partyhungrige Gäste kamen am Samstagabend auf dem Weißenfelser Schlosshof zur großen Open-Air-Disko. Mit Umpa Lumpa, Zoom-Air und Ben K. heizten gleich drei regionale DJ-Größen die Stimmung ein, Als Special Act brachte das DJ-Duo „Anstandslos und Durchgeknallt“ die Menge um Mitternacht endgültig zum Kochen, so dass bis in die frühen Morgenstunde getanzt wurde.