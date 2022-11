Erste Mal seit 2019: Rollschuhverein kommt mit neuem Musical nach Hohenmölsen

Zuletzt war der Verein aus der Hohenmölsener Partnerstadt 2019 mit einem Musical über Mary Poppins in der Drei-Türme-Stadt zu Gast.

Hohenmölsen/TOS - Der Rad- und Rollschuhverein Bad Friedrichshall kommt mit einem neuen Musical nach Hohenmölsen. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Aller zwei Jahre hat der Verein aus der Hohenmölsener Partnerstadt mit einer Show in der Drei-Türme-Stadt gastiert, coronabedingt fand die letzte Inszenierung 2019 statt.

Das neue Programm „Simba – ein König auf Rollen“ soll am Sonnabend, 4. Februar, um 15 und 19 Uhr in der Glück-Auf-Sporthalle aufgeführt werden. Der Ticketverkauf beginnt am 6. Dezember im Bürgerhaus.