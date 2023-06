Schmiererei in Hohenmölsen Erst vor Kurzem neu hergerichtet: Uhr am Hohenmölsener Busbahnhof beschmiert

In der Silvesternacht wurde die Uhr am Busbahnhof durch Böller völlig zerstört. Der Hohenmölsener Club „Am Wasserturm“ baute sie im Frühjahr wieder auf. Nun gibt es erneuten Ärger. Wie der Verein nun vorgehen will.