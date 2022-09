Erfolgreiches Paar aus Weißenfels will Landesmeister werden

Weissenfels/MZ - Der Ehrgeiz hat sie wieder gepackt. Das Tanzpaar des Weißenfelser 1. Tanzsportclub „Blau-Gelb“, René Köberle und Mathilda Quarch, will endlich den Aufstieg in die Landesklasse A im Standard schaffen. Deshalb treten die beiden Weißenfelser an diesem Sonntag, 25. September, in den Landesmeisterschaften in den Standardtänzen der Hauptgruppe B in Bad Blankenburg an.

