Erdbeeren selbst pflücken im Burgenlandkreis

Werschen - Erdbeere ist gleich Erdbeere? Falsch. Zumindest auf dem Erdbeerfeld von Landwirt Martin Beck aus Keutschen gibt es feine Unterschiede. Denn die insgesamt 55.000 Pflanzen in unzähligen Reihen gleichen einander nur auf den ersten Blick. Tatsächlich unterscheiden sich Pflanzen und Früchte. Fünf verschiedene Sorten stehen dort. Das hat einen praktischen Hintergrund. Während die einen schon reif sind, werden die anderen das in den kommenden Wochen. So wird sichergestellt, dass es in den nächsten zwei Monaten auf dem Feld bei Werschen immer genügend frische Kost gibt, erklärt der studierte Landwirt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<