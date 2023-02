Weissenfels/MZ - Es sind dramatische Szenen, die die Ehefrau des geschädigten Rentners an diesem Tag in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts schildert. „Auf einmal stand der Mann vor uns und prügelte auf meinen Mann ein. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, doch er hat mich zur Seite geschoben. Ich habe laut um Hilfe gerufen und gezittert“, erzählt die 65-Jährige unter Tränen, was sich an einem Augustnachmittag 2021 vor dem Wohnhaus des Ehepaares in einem Weißenfelser Ortsteil abgespielt haben soll.