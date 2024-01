Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen/MZ. - Die Entscheidung zum Umzug des Lützener Edekas wurde in der Stadtratssitzung am Montag vertagt. Das liegt auch an der Demonstration, die am Montagabend vor dem Rathaus stattfand und an der sich nach Polizeiangaben 150 bis 175 Menschen beteiligten. Unter dem Motto „Lützen-Stadt steht auf!“ wurde seit voriger Woche dazu aufgerufen und auch ein Bürgerentscheid besprochen.