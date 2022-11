Entscheidung über Feuerwehrabgabe in Weißenfels nicht mehr in diesem Jahr

Die Stadt Weißenfels prüft, ob sie von ihren Einwohnern eine Feuerwehrabgabe verlangen kann, um den Bau und die Sanierung von Feuerwehren finanzieren zu können. Die Prüfung erfolgt ohne externe Juristen und wird in diesem Jahr nicht mehr geschafft.

Die neue Drehleiter der Feuerwehr Weißenfels bei ihrer Ankunft an der Feuerwache. Die Stadtverwaltung prüft derzeit, ob eine Abgabe eingeführt werden könnte, um die Feuerwehr in der Stadt zu finanzieren.

Weissenfels/MZ - Der Vorstoß der beiden Oberbürgermeister von Weißenfels und Naumburg zu prüfen, ob deren Einwohner mit einer jährlichen Feuerwehrabgabe an den Kosten für die Feuerwehr beteiligt werden können, hat vor einigen Wochen weit über beide Stadtgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Juristisch sollte in der Folge geprüft werden, auf welcher rechtlichen Grundlage dieser Feuerwehr-Beitrag umgesetzt werden könnte. Wie weit ist Weißenfels in der Frage?