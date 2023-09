Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - „Apache“ steht ruhig in seinem Gatter. Noch wenige Momente und das edle Pferd der Rasse Friese wird seinen Auftritt haben. Er wird die Besucher des in Weißenfels am Heuweg gastierenden Circus „Atlantik“ begeistern. Niemand soll merken, was ihm und seinen Besitzern, der Familie Köllner, die den Zirkus betreibt, am Abend des 21. Septembers widerfahren war. Das Pferd war unbemerkt verschwunden. Es wurde glücklicherweise von Weißenfelsern in der Stadt gefunden.