Anika Wesser (links) und Julia Zöller erlauben einen Blick in die Medikamentenschränke der „Neuen Apotheke“ in Hohenmölsen. In manchen Fächern herrscht gähnende Leere, weil das dorthin gehörende Präparat derzeit nicht verfügbar ist.

Hohenmölsen - Sommer, Sonne, Urlaub – an Krankheit mag da niemand denken. Doch auch in der schönsten Zeit des Jahres werden Medikamente gebraucht. Acht Prozent der Sommerurlauber verletzten sich oder erkrankten im letzten Jahr, so eine Erhebung im Auftrag der Krankenkasse DAK. Also lohnt es sich, rechtzeitig die Reiseapotheke zu füllen und gegebenenfalls nötige Dauermedikamente zu beschaffen.