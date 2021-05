Engagierte Weißenfelser sammeln eine ganze Tonne an Unrat

Was Teilnehmer einer Aufräumaktion in Weißenfels bemängeln.

Teilnehmer der Putzaktion waren auch Juwelier Jens Fischer (l.) und Versicherungsunternehmer Mario Zinke, die am Weinberg am Schloss Unrat einsammelten.

Weissenfels - Eine Erkenntnis hat Nadja Laue tief getroffen und damit spricht sie für weitere Gleichgesinnte: Weißenfels benötige mehr Mülleimer. Laue, die dem Strick-Treff „Wollmopsfrauen“ angehört, und weitere Engagierte von Vereinen und Initiativen hatten jüngst die Aufräumaktion „100 Minuten für Weißenfels“ unternommen. In den eineinhalb Stunden sei sage und schreibe eine Tonne Unrat gesammelt worden.

Aufräumaktion: Kritik an fehlenden Mülleimern in Weißenfels

Nadja Laue zählt auf: Insgesamt zehn Säcke, gefüllt nur mit Zigarettenkippen - und alleine davon fünf Säcke auf der Promenade -, hätten sie aufgesammelt. Ihrer Meinung nach müssten dort zwingend Aschenbecher aufgestellt werden, um das Problem zu lösen. Außerdem seien dort weitere Mülleimer nötig, denn der eine vorhandene Behälter reiche nicht aus. Und nicht nur das: Obwohl die Stadt dort am Freitag noch gesäubert hatte, sei es am Sonnabend trotzdem noch schmutzig gewesen. „Die Stadt arbeitet offenbar nur oberflächlich“, sagt sie.

Weiterhin kritisiert Nadja Laue fehlende Mülleimer in der Großen Burgstraße und im Stadtteil West. „In West haben wir zahlreiche Hundekotbeutel aufgesammelt“, sagt sie. Auch für diese fehlen offenbar Entsorgungsmöglichkeiten. In der Naumburger Straße gebe es nur einen Mülleimer, und zwar an der Bushaltestelle. Zudem sei alleine eine halbe Tonne Unrat auf dem Fußweg nahe der Karl-Marx-Wohnsiedlung aufgesammelt worden. Insgesamt hätten sie außerdem an allen Spielplätzen überfüllte Mülleimer vorgefunden. Diese würden offenbar nicht oft genug geleert, so Laue.

Von 160 Personen, die zugesagt hatten, kamen nur 60 bis 80

„Diese Aktion hat gezeigt, dass in Weißenfels einfach Mülleimer fehlen, auch wenn die Teilnehmer extrem viel aufgesammelt haben“, so Laue. „Wir sehen nach der Aktion kaum einen Unterschied und es ist unglaublich, was immer noch herumliegt.“ Der Müll wurde übrigens im Wertstoffhof entsorgt. Trotzdem lassen sich die Initiatoren nicht entmutigen und kündigten für den Herbst eine weitere Aufräumaktion an. Dann wollen sie konsequenter die Bürger ins Boot holen.

Von den 160 Personen, die zugesagt hatten, kamen nur 60 bis 80. „Wir meinen damit beispielsweise Einrichtungen in sozialer Trägerschaft oder Vereine - also Institutionen, die auch Geld aus dem Stadtsäckel schöpfen und mit der Teilnahme an unserer Aktion ihrer Kommune auch etwas zurückgeben können.“ In der Weißenfelser Kernstadt seien etwa 330 Abfallbehälter aufgestellt. In den Ortschaften seien es weitere etwa 170. Es gebe keine Vorschrift, wie viele Abfallbehälter und wo in einer Kommune aufgestellt werden müssen, teilt Stadtsprecherin Katharina Vokoun mit.

Mülleimer seien nur für Kleinabfall

Die Stadt stelle Mülleimer im eigenen Ermessen auf, und zwar an Straßen und Plätzen mit Aufenthaltsqualität wie etwa an Bänken und Spielplätzen. Deshalb gebe es in der Naumburger Straße, die eine Durchgangsstraße sei, kaum Müllbehälter. Bei dem Müll, der hier anfalle, handele es sich oft um Abfall, der aus dem Auto geworfen werde. In der Großen Burgstraße gibt es an der Ecke Nikolaistraße einen Mülleimer.

Die Vorwürfe bezüglich der Promenade könne man nicht nachvollziehen, so Vokoun. „Wir haben in Corona-Zeiten aber tatsächlich vermehrt Probleme mit Verpackungsmüll von Essen, weil vieles zum Mitnehmen bestellt und außerhalb der Gasthäuser verspeist wird“, so Vokoun weiter. Die Mülleimer seien aber nur für Kleinabfall gedacht. Ein Pizzakarton könne einen kompletten Mülleimer füllen. „In der Regel haben wir nicht ständig überquellende Mülleimer“, sagt sie. Dem Bauhof sei aber die Kritik zur Prüfung weitergeleitet worden. (mz)