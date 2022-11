Energiekrise Bei Gas- und Strommangel in Hohenmölsen: Glückauf-Sporthalle soll Notfallquartier werden

Der Burgenlandkreis will für den Notfall gerüstet sein und plant die Errichtung von „Leuchttürmen“ in all seinen Kommunen. Die Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen soll neben dem Agricolagymnasium als Zufluchtsort im Fall einer Gas- oder Strommangellage dienen.