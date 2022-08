Endlich wieder Herbstmarkt! - Was Hohenmölsener nach Corona-Zwangspause erwartet

Der Krammarkt ist auch in diesem Jahr fester Bestandteil des Hohenmölsener Herbstmarktes. Rund 250 Händler haben sich angesagt.

Hohenmölsen/MZ - Das Warten hat ein Ende: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist der Hohenmölsener Herbstmarkt zurück: Vom 1. bis 4. September findet das Volksfest in seiner bekannten Form statt, tausende Besucher werden an den insgesamt vier Festtagen in der Drei-Türme-Stadt erwartet. „Der Herbstmarkt hat eine Tradition, die seit hunderten von Jahren gepflegt wird, mit ganz seltenen Unterbrechungen“, sagt Bürgermeister Andy Haugk (parteilos). Man freue sich riesig auf den Neustart nach zwei Jahren Pause: „Wir setzen dabei auf Altbewährtes, es gibt aber auch neue Höhepunkte.“ Die einzelnen Programmpunkte hat die MZ zusammengefasst und dabei mit Veranstaltern gesprochen: