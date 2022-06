Elke Simon-Kuch (CDU): Immer ein offenes Ohr

Sollte sie als Direktkandidatin der CDU gewählt werden, möchte Elke Simon-Kuch „so viele Projekte wie möglich hierher bekommen“. Und die Liste der 50-jährigen Markwerbenerin ist lang: Zu ihren Anliegen zählt unter anderem, dass das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (ALFF) in die Räumlichkeiten des Schlosses Neu-Augustusburg umzieht. Auch die Landesgartenschau nach Weißenfels zu bekommen, steht auf ihrer Agenda. Als passionierte Radfahrerin liege ihr zudem der Ausbau der Radwege am Herzen. Dabei möchte sie unter anderem die Weißenfelser Ortsteile an die Kernstadt anbinden, aber die Region auch durch Schnellradwege mit Leipzig und Halle verbinden. Weiterhin möchte sie ein interkommunales Gewerbegebiet für die Städte Weißenfels, Teuchern und Lützen schaffen. Als Betriebswirtin und Chefin einer Werbeagentur bringe sie zudem wirtschaftliche Kompetenz mit. Auch das Feedback aus der Bevölkerung sei ihr wichtig. Seit vergangenem Jahr bietet Elke Simon-Kuch deshalb regelmäßige Bürgersprechstunden an, die sehr gut angenommen würden. Von daher kenne sie die Sorgen und Nöte der Menschen, die sie im Landtag vertreten möchte. „Ich liebe meine Heimat und kämpfe mit Herz und Seele für die Region“, fasst sie zusammen.

