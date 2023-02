Seit Herbst 2020 wird in Granschütz ein neues Gerätehaus für die Ortsfeuerwehr gebaut. Eine Ende ist nun in Sicht.

An dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Granschütz müssen nur noch Restarbeiten im Außenbereich erledigt werden.

Granschütz/Hohenmölsen/MZ - Das neue Feuerwehrgerätehaus in Granschütz soll am Freitag, 5. Mai, feierlich eröffnet werden. Darüber hat Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) am Donnerstagabend den Stadtrat informiert. „Es wird eine würdige Eröffnung geben“, so Haugk.