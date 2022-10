Einziges Konzert in Sachsen-Anhalt - Sängerin Nena kommt nach Weißenfels

Weissenfels/MZ/ari - Gute Nachricht für alle Fans von Nena: Im nächsten Jahr kommt die Popsängerin, die mit ihrem Hit „99 Luftballons“ weltweit bekannt wurde, auch nach Weißenfels. Wie die Konzertagentur am Montag mitteilte, wird Nena auf ihrer „Wir gehören zusammen Open-Air Tournee 2023“ am Sonnabend, 19. August auf dem Marktplatz in Weißenfels auftreten.